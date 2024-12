Sonic the Hedgehog: Paramount kündigt 4. Teil an

Paramount Pictures plant bereits die nächste Runde für „Sonic the Hedgehog“ und kündigt den vierten Film der Reihe für 2027 an.

Der dritte Teil der „Sonic the Hedgehog“-Filmreihe ist gerade erst in den Kinos gestartet, doch Paramount Pictures plant bereits den nächsten. Mit dem vierten Film, der 2027 erscheinen soll, möchte das Studio an den bisherigen Erfolg anknüpfen, denn die bisherigen „Sonic“-Abenteuer wurden von den Fans begeistert aufgenommen.

Zusammen erzielten sie weltweit 725,2 Millionen US-Dollar an den Kinokassen und weitere 180 Millionen US-Dollar durch digitale Verkäufe und Heimkinoverleih. Ausserdem inspirierte die Filmreihe Paramount zur Spin-Off-Serie „Knuckles“. In der offiziellen Beschreibung zu „Sonic the Hedgehog 3“ heisst es: