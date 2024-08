Sony enthüllt neuen Teaser zu Paddington 3

Im dritten „Paddington“-Film mit dem Titel „Paddington in Peru“ wird der geliebte Bär nach Peru reisen, um seine Tante Lucy im Heim für pensionierte Bären zu besuchen. Ein neuer Teaser von Sony Pictures erlaubt einen weiteren Blick auf die kommende Produktion.

Passport? Marmalade sandwich? @PaddingtonMovie is exclusively in theatres January 17. pic.twitter.com/GqcO9CetOy — Sony Pictures (@SonyPictures) August 6, 2024

In dem Film, der am 17. Januar 2025 in die Kinos kommt, werden sowohl wiederkehrende Charaktere wie die Familie Brown als auch neue Gesichter, darunter Antonio Banderas und Olivia Colman, zu sehen sein. Dougal Wilson übernimmt dieses Mal die Regie und zeigt sich zuversichtlich, die herzliche und fantasievolle Reise von Paddington fortsetzen zu können. Auch Anna Marsh, CEO von Studiocanal, drückte ihre Bewunderung und Zuversicht aus: