Sony legt Starttermin für Jumanji 3 fest

Sony hat den Starttermin für „Jumanji 3“ festgelegt. Die bisherigen Hauptdarsteller sollen wieder mit an Bord sein, Fans der Filmreihe müssen sich aber noch eine ganze Weile gedulden, da der Film erst 2026 erscheint.

Das Original „Jumanji“ mit Robin Williams und Kirsten Dunst wurde 1995 ein grosser Kinoerfolg und führte zu den erfolgreichen Adaptionen „Jumanji: Welcome to the Jungle“ (2017) und „Jumanji: The Next Level“ (2019). Nun hat Sony den Starttermin für „Jumanji 3“ auf den 11. Dezember 2026 festgelegt.

Regisseur Jake Kasdan sowie die Hauptdarsteller Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan sind voraussichtlich wieder dabei, und auch zahlreiche Produzenten, darunter Matt Tolmach und Dany Garcia, kehren wohl zurück.