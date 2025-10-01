Sony und Reebok feiern 30-jähriges PlayStation-Jubiläum

PlayStation x Reebok: Limitierte Sneaker-Kollektion für Konsolen-Fans.

PlayStation and Reebok are launching a limited-edition sneaker collection to celebrate PlayStation’s 30th anniversary. pic.twitter.com/oLWRbzNYDC — Pubity (@pubity) September 30, 2025

Zum 30. Jubiläum des Konsolenklassikers bringt Sony PlayStation gemeinsam mit Reebok eine exklusive Sneaker-Reihe auf den Markt. Die Kollektion umfasst drei limitierte Modelle, die jeweils exklusiv in Japan, den USA und Grossbritannien erscheinen. Das Design spielt mit ikonischen Elementen der klassischen grauen Konsole – von Logos über Memory-Card-Details bis hin zu Launch-Daten auf der Innenseite.

Die einzelnen Modelle im Überblick:

USA: Pump Omni Zone II mit PlayStation-Pumpball

UK: Workout Plus mit Dual-Lacing

Japan: Instapump Fury 94 mit „Press Play“-Feature

Wer die komplette Kollektion möchte, kann alle drei Modelle im Bundle in einer Sammlerbox ergattern. Der Release ist für Mitte Oktober geplant – Retro-Fans und Sammler sollten sich den Termin rot im Kalender markieren.