Soulm8te vorerst auf Eis gelegt

Das geplante „M3GAN“-Spin-off „Soulm8te“ wurde vorerst auf Eis gelegt. Universal hat den Science-Fiction-Film aus seiner Planung gestrichen und überlegt laut Berichten, das Projekt weiterzugeben.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Mann, der sich einen Androiden anschafft, um den Tod seiner Ehefrau zu verarbeiten. Trotz des innovativen Ansatzes fehlt dem Projekt derzeit allerdings die nötige Rückendeckung.

Hintergrund der Entscheidung könnte die enttäuschende Performance von „M3GAN 2.0“ sein. Während der erste Teil weltweit 181 Millionen US-Dollar einspielte und dadurch zu einem echten Überraschungshit wurde, kam die Fortsetzung lediglich auf 39 Millionen US-Dollar. Zwar liegt diese Summe knapp über dem Produktionsbudget von rund 25 Millionen US-Dollar, dennoch bedeutet sie einen drastischen Einbruch des Interesses.

Ob „Soulm8te“ letztlich doch noch realisiert wird, hängt nun davon ab, ob ein anderes Studio bereit ist, das Projekt zu übernehmen.