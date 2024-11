Spaceballs 2: Drehbuch wird vom Team gefeiert

MGM arbeitet derzeit an der Fortsetzung von Mel Brooks' Science-Fiction-Komödie „Spaceballs“ aus dem Jahr 1987. Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur Josh Gad ist vom Drehbuch überzeugt.

„Spaceballs“ hat einen festen Platz in der Filmgeschichte und erhält eine lang ersehnte Fortsetzung. Bisher bleiben nähere Informationen dazu noch aus, Forbes hatte allerdings die Gelegenheit mit Josh Gad über das Drehbuch zu sprechen. Dieser bestätigte, dass das Drehbuch fertig sei und lobte die Zusammenarbeit mit Brooks.

„Ohne dass MGM mich in ihre Culver-Gefängniszellen gesteckt hat, kann ich euch sagen, dass der Entwurf fertig ist. Alle, die ihn gelesen haben, waren hin und weg. Die Zusammenarbeit mit und an der Seite von Mel Brooks war einer der Höhepunkte meiner Karriere“, so Josh Gad.

Wann der Film fertig ist, steht noch nicht fest – doch wenn er so gut ist, wie Josh Gad andeutet, wird sich die Wartezeit von knapp 40 Jahren lohnen.