Spaceballs-Film nimmt langsam Form an

Der Kultfilm „Spaceballs“ erhält endlich eine würdige Fortsetzung – produziert von den Amazon MGM Studios. Die Arbeiten an dem Projekt schreiten voran, denn inzwischen steht ein Teil des Casts fest. Und besonders Fans des Originals dürfen sich freuen.

Bill Pullman und Rick Moranis kehren in ihren ikonischen Rollen als Lone Starr und Lord Helmchen zurück – ein Highlight für alle Retro-Fans. Auch neue Gesichter stossen zum Ensemble: Keke Palmer ist mit an Bord, ihre Rolle ist jedoch noch geheim. Ebenfalls neu dabei ist Lewis Pullman, der Sohn von Bill Pullman. Und sogar Mel Brooks schlüpft erneut in seine legendäre Rolle als Yogurt.

Der neue „Spaceballs“-Film soll 2027 in die Kinos kommen. Beschrieben wird er als „Nicht-Prequel-Nicht-Reboot-Fortsetzung mit Reboot-Elementen“ – ganz im schrägen Stil des Originals.