Spannender Netflix-Trailer zu Alice in Borderland

Die dritte Staffel von „Alice in Borderland“ steht in den Startlöchern. Ein neuer Trailer gibt bereits jetzt einen Vorgeschmack darauf, welche tödlichen Herausforderungen Arisu und seine Mitstreiter erwarten.

Am 25. September 2025 kehrt die Netflix-Erfolgsserie zurück. Arisu muss sich erneut dem Borderland stellen, um Usagi zu retten. Mit neuen Teams müssen sie sich noch gefährlicheren Spielen stellen, die laut Netflix sogar die bisherigen Herausforderungen übertreffen sollen. Die Produzenten versprechen dabei die spektakulärsten Prüfungen der gesamten Serie.

Schauspielerin Tao Tsuchiya greift für ihre Rolle bewusst auf Erfahrungen aus den ersten beiden Staffeln zurück, um die emotionale Entwicklung von Usagi glaubwürdig weiterzuführen. Ob ihr das gelingt, erfahren Fans in ein paar Wochen exklusiv bei Netflix.