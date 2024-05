Spannender Trailer zu A Quiet Place: Tag Eins

Die Filmreihe „A Quiet Place“ ist nichts für schwache Nerven und sie erhält Zuwachs. Ein neuer Trailer zu „Tag Eins“ zeigt, was Fans erwartet.

Die bisherigen Filme spielten in dem Zeitraum, in dem die Story bereits im vollen Gange war, „A Quiet Place: Tag Eins“ spult diese allerdings zurück und zeigt, wie sich das grosse Chaos in New York City entfaltete.

„Wir folgen Lupita Nyong'os Charakter, wie sie die schrecklichen ersten Momente der Alien-Invasion in der lautesten Stadt der Welt, New York City, durchlebt“, so Produzent John Krasinski.

„A Quiet Place: Tag Eins“ soll ab dem 28. Juni 2024 in den Kinos laufen.