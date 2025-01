Spannender zweiter Trailer zu Mickey 17

Die Vorfreude auf den kommenden Film „Mickey 17“ ist gross – und das aus gutem Grund. Regisseur Bong Joon-ho, bekannt durch seinen Oscar-prämierten Film „Parasite“, hat erneut einen vielversprechenden Stoff in Szene gesetzt. In der Hauptrolle glänzt Robert Pattinson.

Der Film basiert auf Edward Ashtons Roman „Mickey 7“ und erzählt die Geschichte von Mickey Barnes, der in der Eiswelt Nilfheim riskante, oft tödliche Missionen für eine menschliche Kolonie übernimmt. Nach jedem Tod wird sein Körper regeneriert, wobei seine Erinnerungen vollständig erhalten bleiben.

„Der ungewöhnliche Held Mickey Barnes befindet sich in der aussergewöhnlichen Situation, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der die ultimative Hingabe an den Job verlangt ... für seinen Lebensunterhalt zu sterben“, so die Beschreibung.