Speedy Gonzales bekommt Solo-Film

Ein echter Zeichentrick-Klassiker steht vor seinem Comeback: â€žSpeedy Gonzalesâ€œ kehrt zurÃ¼ck â€“ und zwar auf die grosse Leinwand.

Warner Bros. Animation entwickelt aktuell einen eigenstÃ¤ndigen Animationsfilm Ã¼ber die wohl schnellste Maus Mexikos. Regie fÃ¼hrt Jorge R. GutiÃ©rrez, bekannt durch â€žManolo und das Buch des Lebensâ€œ sowie die Netflix-Serie â€žMaya und die Dreiâ€œ. Konkrete Details zur Handlung hÃ¤lt das Studio bislang noch unter Verschluss.

â€žSpeedy Gonzalesâ€œ ist seit den 1950er-Jahren fester Bestandteil der â€žLooney Tunesâ€œ. Sein Kurzfilm aus dem Jahr 1955 wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Nach mehreren gescheiterten AnlÃ¤ufen, die Figur ins Kino zu bringen, scheinen die Voraussetzungen nun besser denn je. Fans dÃ¼rfen also vorsichtig optimistisch sein.