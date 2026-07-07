Spider-Man: Brand New Day hat einen besonderen Anzug

Tom Holland schwingt sich erneut als „Spider-Man“ auf die grosse Leinwand und verrät in einem neuen Video, dass sein Anzug weit mehr ist als nur ein optisches Update.

Tom Holland reveals the awesome reason why his suit has changed in Spider-man: Brand New Day



"It's an homage to Tobey and Andrew's designs, because my Peter Parker has now met those guys" pic.twitter.com/42LOppmdvm — ScreenTime (@screentime) July 3, 2026

Für „Spider-Man: Brand New Day“ hat sich Marvel bewusst gegen einen komplett neuen Look entschieden. Wie Tom Holland in einem Behind-the-Scenes-Video erklärt, entstand das Kostüm als Hommage an die beiden Spider-Men, denen Peter Parker in „No Way Home“ begegnet ist. Der Schauspieler beschreibt den Anzug als eine Art „Spider-Child“ aus allen drei Filmkostümen. Besonders auffällig sind die erhabenen Netzlinien als Anspielung auf Tobey Maguires Version sowie das grössere Spinnenlogo und die markanten Seitendetails, die an Andrew Garfields Anzug erinnern.

Regisseur Destin Daniel Cretton wollte das Kostüm zudem realistischer wirken lassen. Falten und natürliche Bewegungen des Stoffes sollen zeigen, dass unter der Maske trotz Superkräften noch immer ein ganz normaler junger Mensch steckt. Inhaltlich knüpft der Film direkt an das Ende von „No Way Home“ an, nachdem die Welt Peter Parker vergessen hat.

„Spider-Man: Brand New Day“ startet am 29. Juli 2026 in den Kinos.