Spider-Man: Brand New Day mit Post-Credit-Szene

Wer nach dem Abspann von „Spider-Man: Brand New Day“ sitzen bleibt, bekommt tatsächlich noch einen kleinen Marvel-Hinweis. Dieser könnte sogar mit kommenden Projekten wie „Avengers: Doomsday“ oder „Secret Wars“ zusammenhängen.

„Spider-Man: Brand New Day“ spielt vier Jahre nach den Ereignissen von „No Way Home“. Peter Parker (Tom Holland) lebt inzwischen komplett auf sich gestellt, nachdem Doctor Strange die Erinnerungen der Welt an seine Identität gelöscht hat. MJ, Ned und andere Wegbegleiter wissen nicht mehr, wer hinter der Maske steckt.

Der Film zeigt damit eine neue Phase für den Netzschwinger: weniger Teenager-Drama, mehr erwachsener Einzelkämpfer. Während Peter weiterhin New York beschützt, muss er mit den Folgen seiner Entscheidung klarkommen. Gleichzeitig dürfte klar sein, dass seine alten Beziehungen früher oder später wieder eine Rolle spielen werden.

Wie bei vielen MCU-Filmen stellt sich auch hier die Frage: Lohnt es sich, den Abspann auszusitzen? Die Antwort: Ja – aber mit Einschränkungen. Es gibt keine Szene während des normalen Abspanns. Erst ganz am Ende, nach den Studio-Logos, wartet ein kurzer animierter Teaser.

Achtung! Möglicher Spoiler!

In der Szene erkennt Ned Leeds’ Spider-Tracker Peters Position. Die Anzeige zoomt immer weiter heraus: erst New York, dann die Erde und schliesslich verschwindet Spider-Man an einen unbekannten Ort im All. Die Botschaft „Spider-Man wird zurückkehren“ bleibt dabei bewusst offen.

Was genau dahintersteckt, bleibt Spekulation. Möglich wäre eine Verbindung zu den nächsten grossen MCU-Ereignissen oder zu einer anderen Realität innerhalb des Multiversums. Ein klassischer Marvel-Cliffhanger ist die Szene aber nicht – wer also nach zwei Stunden Film dringend eine Pause braucht, verpasst keine komplette Story-Wendung.

„Spider-Man: Brand New Day“ läuft seit kurzem im Kino.