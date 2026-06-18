Spider-Man im Stress

Im kommenden Film kämpft Peter Parker nicht nur gegen Gegner, sondern auch gegen seine eigenen Kräfte.

Der neue Trailer zu „Spider-Man: Brand New Day“ erlaubt einen tieferen Einblick in die Handlung des kommenden Marvel-Abenteuers. Im Mittelpunkt steht Peter Parker, der nach den Ereignissen des Vorgängers allein durchs Leben geht. Seine Freunde Ned und MJ erinnern sich nicht mehr an ihn, während gleichzeitig seine Superkräfte zunehmend ausser Kontrolle geraten. Unterstützung sucht er deshalb bei Bruce Banner, der offenbar einen Weg gefunden hat, seine eigene Hulk-Seite zu kontrollieren.

„Spider-Man: Brand New Day“ startet am 29. Juli 2026 in den Kinos und könnte genau die Mischung aus persönlichem Drama, Action und Multiversums-Feeling liefern, die aktuell viele Superhelden-Fans suchen.