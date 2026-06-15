SpongeBob und Patrick bleiben auf Sendung

Der Schwamm ist noch lange nicht ausgewrungen: Nickelodeon hat neue Staffeln für „SpongeBob Schwammkopf“ und „Die Patrick Star Show“ bestätigt.

SpongeBob und Patrick bekommen Nachschub. Insgesamt vier neue Staffeln befinden sich bereits in Produktion und sollen ab Ende 2026 bis ins Jahr 2027 ausgestrahlt werden.

Hinter den Entscheidungen steckt eine klarere Markenstrategie nach der Paramount-Skydance-Fusion. Statt möglichst viele Formate gleichzeitig zu bespielen, sollen Inhalte gebündelt werden, die beim Publikum bereits gut ankommen. Für euch bedeutet das: Bikini Bottom bleibt weiterhin geöffnet. Und wenn „SpongeBob“ nach über 25 Jahren noch immer neue Abenteuer erlebt, zeigt das vor allem eines – manche Ananas unter dem Meer haben offenbar eine erstaunlich lange Haltbarkeit.