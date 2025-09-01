Spy x Family kehrt mit Staffel 3 zurück

Das Erfolgsanime „Spy x Family“ geht in die nächste Runde: Zur Feier der dritten Staffel wurde bereits ein erstes Visual veröffentlicht.

Neben einem ersten Bild gibt es einige wichtige Informationen, so wird die kommende Staffel, die ebenfalls auf der Manga-Serie von Tatsuya Endō basiert, ab dem 4. Oktober 2025 in Japan ausgestrahlt und später voraussichtlich auch in Europa zur Verfügung stehen.

Nachdem die erste Staffel im Jahr 2022 und die zweite Staffel im Jahr 2023 ein grosser Erfolg war, dürfen sich Fans sicherlich auf weitere interessante Episoden freuen.

Falls ihr die Geschichte noch nicht kennt: In „Spy x Family“ geht es um den Spion Loid, der für eine geheime Mission eine Schein-Familie gründen muss, um den Politiker Donovan Desmond auszuspionieren. Er wusste allerdings nicht, dass seine auserwählte Frau Yor eine Auftragskillerin und sein adoptiertes Töchterchen Anya eine Gedankenleserin ist.