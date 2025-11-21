Squid Game kehrt als US-Spin-off zurück

Während die ursprüngliche Serie ihr Ende gefunden hat, erlebt die Marke „Squid Game“ mit einem amerikanischen Spin-off ein Comeback. Der dystopische Nervenkitzel geht weiter – und nachdem das Finale der dritten Staffel bereits eine US-Version andeutete, gibt es nun ein neues Lebenszeichen.

Die Dreharbeiten zu „Squid Game: America“ unter der Regie von David Fincher sollen am 26. Februar 2026 beginnen. Die Handlung soll Berichten zufolge direkt an das Ende der dritten südkoreanischen Staffel anschliessen, konkrete Details bleiben jedoch noch unter Verschluss. Fest steht: Das Spin-off tritt in grosse Fussstapfen, denn alle bisherigen Staffeln waren enorme Erfolge für Netflix.

Falls ihr das Original noch nicht kennt: Im Mittelpunkt steht Seong Gi-hun (gespielt von Jung-jae), der sich mit 455 weiteren Teilnehmern brutalen, tödlichen Spielen stellen muss – immer mit der Frage, wer am Ende überlebt.