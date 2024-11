Staffel 2 bald auf Netflix: Neuer Teaser-Trailer zu Squid Game

Der Countdown bis zum Start der zweiten Staffel von Netflix-Erfolgshit „Squid Game“ läuft und um das Publikum darauf vorzubereiten, hat der Streaming-Gigant einen neuen Teaser-Trailer enthüllt.

Das gefährliche und oft tödliche Spiel von „Squid Game“ geht bald in die zweite Runde. Im neuen Trailer kehrt die Figur Seong Gi-hun als Spieler 456 in das tödliche Spiel zurück, um die anderen Spieler zu retten und sie zu überzeugen, das Spiel endgültig zu beenden.

„Drei Jahre nach dem Gewinn von Squid Game gab Spieler 456 auf, in die USA zu reisen, und kehrt mit einem neuen Vorsatz im Kopf zurück. Gi-hun taucht erneut in das mysteriöse Überlebensspiel ein und beginnt ein weiteres Spiel auf Leben und Tod mit neuen Teilnehmern, die sich versammelt haben, um den Preis von 45,6 Milliarden Won zu gewinnen“, so Netflix.

Die zweite Staffel startet am 26. Dezember. Neben Lee und Wi ist auch Lee Byung-hun als Front Man zurück. Staffel 3 wurde bereits als grosses Finale angekündigt.