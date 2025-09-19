Staffel 2 von One Piece wird noch spektakulärer

Die kommende Staffel von „One Piece“ soll noch grösser und spektakulärer werden – und ein neues Sneak-Peek-Video liefert bereits den Beweis.

„Die Strohhut-Bande ist zurück! Mach dich bereit für die gefährliche Grand Line, denn Ruffy, Zoro, Nami, Usopp und Sanji segeln in One Piece: Into The Grand Line erneut in unbekannte Gewässer. Neue Gefahren, neue Verbündete und legendäre Schätze erwarten unsere geliebte Crew!“, verspricht Netflix.

Auch die Darsteller zeigen sich begeistert von ihrer Rückkehr:

„Die Strohhüte sind unglaublich aufgeregt, wieder dabei zu sein – denn die Geschichte von One Piece wird noch grösser und besser“, verrät Iñaki Godoy, der Monkey D. Luffy in der gefeierten Live-Action-Adaption verkörpert.

Einen genauen Starttermin gibt es zwar noch nicht, doch fest steht: Fans müssen sich bis 2026 gedulden.