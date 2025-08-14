Staffel 2 von Wednesday toppt die Netflix-Charts

Nach der Ankündigung der zweiten Staffel des Netflix-Hits „Wednesday“ im Januar 2023 fieberten Fans den neuen Folgen entgegen. Nun ist der erste Teil endlich erschienen – und bricht bereits Rekorde.

Die erste Hälfte von Staffel 2 startete am 6. August 2025 und erreichte laut Netflix über 50 Millionen Aufrufe in kürzester Zeit. Damit zählt „Wednesday“ weiterhin zu den grössten Erfolgen des Streaming-Riesens.

Schon die Premiere der ersten Staffel im November 2022 machte die Serie zu einem kulturellen Phänomen. Entsprechend gross war der Andrang auf die neuen Episoden. Am 3. September folgt der zweite Teil der Staffel – und auch danach ist noch nicht Schluss: Netflix hat bereits Staffel 3 offiziell bestätigt.