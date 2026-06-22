Staffel 4 zu Jujutsu Kaisen angekündigt

Fans von „Jujutsu Kaisen“ bekommen Nachschub. Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums von MAPPA wurde die vierte Staffel offiziell mit einem ersten Teaser-Trailer vorgestellt.

Regisseur Takeru Sato übernimmt erstmals die Leitung von Staffel 4. Sein Vorgänger Shota Goshozono wechselt in die Rolle des Chief Directors und bleibt damit weiterhin eng in die Produktion eingebunden. Laut Studio MAPPA befindet sich die neue Staffel derzeit aktiv in Entwicklung. Auch das kreative Kernteam bleibt grösstenteils erhalten. Hiroshi Seko verantwortet weiterhin die Serienkomposition, während mehrere bekannte Designer und Komponisten erneut mit an Bord sind.

Die Geschichte rund um Yuji Itadori und den mächtigen Fluch Ryomen Sukuna wird also fortgesetzt. Der „Culling Game“-Arc zählt zu den komplexeren Abschnitten der Manga-Vorlage von Gege Akutami und sorgt seit Jahren für intensive Diskussionen in der Community.