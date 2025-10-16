Staffel 5 von Stranger Things soll Antworten liefern

Die finale Staffel von „Stranger Things“ steht in den Startlöchern – und sie soll endlich Antworten liefern, auf die Fans seit Jahren warten. Um all die offenen Fragen und Handlungsstränge abzuschliessen, erhalten einige Episoden diesmal Überlänge.

Nach unzähligen Theorien, Gerüchten und Spekulationen ist nun Schluss: Die Duffer-Brüder haben bestätigt, dass das grosse Finale der fünften Staffel rund zwei Stunden dauern wird. Kürzer als ursprünglich vermutet, aber wohl genau richtig, um die Geschichte würdig zu Ende zu bringen.

Der erste Teil mit vier Episoden startet am 26. November, der zweite folgt zu Weihnachten – bevor das grosse Finale die Fans ins neue Jahr begleitet.

Nach fast einem Jahrzehnt voller Abenteuer in Hawkins soll Staffel 5 nun den Kreis schliessen. Kein offenes Ende mehr, sondern ein klarer, letzter Schnitt zwischen den beiden Welten.

Oder, wie Eleven es sagen würde: „Bitchin.“