Star Fox landet bei Mario: Nintendo öffnet die Tür zum grossen Crossover

Ein kurzer Cameo und plötzlich öffnet sich die Tür zu einem Nintendo-Multiversum.

Let's rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. pic.twitter.com/13pRQ2yEah — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) March 26, 2026

Im neuen Animationsfilm schickt Nintendo Mario wieder in die Weiten des Kosmos und nutzt die Gelegenheit, andere Franchises clever einzubinden. Die offizielle Bestätigung von Fox McCloud, zuvor nur als Mini-Easter-Egg vermutet, sorgt für Gesprächsstoff. Der Mix wirkt überraschend stimmig: Beide Serien spielen im Sci-Fi-Setting und erzählen von interstellaren Missionen. Für Fox könnte der Auftritt ein Comeback sein, denn die Spiele standen zuletzt nicht mehr so sehr im Rampenlicht.

Parallel dazu tauchen immer mehr Hinweise auf weitere Gäste auf: R.O.B. ist quasi gesetzt, Pikmin wurden ebenfalls angedeutet. Das Ganze wirkt wie ein vorsichtiges Experiment, um zu testen, wie gut ein filmisches Nintendo-Universum funktioniert.

Kinostart ist am 1. April – kein Aprilscherz, aber eine perfekte Einladung für Spekulationen.