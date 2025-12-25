Star Trek: Neue Kadetten, neue Konflikte

Paramount+ schickt Fans im Januar 2026 auf den „Star Trek“-Campus der Sternenflotte und stellt nun die Schauspieler etwas genauer vor.

Die kommende Serie spielt im späten 32. Jahrhundert, nach den Ereignissen von „Star Trek: Discovery“. Der Fokus liegt hier auf den jungen Kadetten statt auf der Brückencrew. Die Starfleet Academy öffnet erstmals seit über 100 Jahren wieder ihren historischen Standort in San Francisco.

Im Zentrum stehen Figuren wie Caleb Mir, der an der Academy Antworten über seine verschwundene Mutter sucht – und dabei ungeschickt regelmässig mit den Regeln kollidiert. Jay-Den Kraag geht als Klingone ungewöhnliche Wege: Wissenschaft statt Kampf. SAM wiederum ist eine digitale Existenzform und muss lernen, was menschliche Emotionen eigentlich bedeuten. Dazu kommen privilegierte Überflieger, politische Töchter mit Erwartungsdruck und eine Telepathin, deren Kräfte nicht immer gehorchen wollen.

„Star Trek: Starfleet Academy“ feiert am 15. Januar 2026 mit einer Doppelfolge Premiere bei Paramount Plus. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt.