Star Wars-Auktion sorgt für Aufsehen

Ein besonderes Stück aus dem „Star Wars“-Universum steht vor einer Auktion. Dabei handelt es sich um eine unbeschnittene britische „Quad“-Version des berühmten Motivs von Künstler Roger Kastel.

Versteigert wird das Poster zu „Das Imperium schlägt zurück“ aus dem Jahr 1980. Das Artwork zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Motiven der Reihe und orientiert sich optisch an klassischen Hollywood-Filmplakaten. Die angebotene Version wurde ursprünglich für britische Kinos produziert und war eigentlich dafür vorgesehen, für Werbeflächen in der Londoner U-Bahn zugeschnitten zu werden.

Von diesen Exemplaren sind nur wenige erhalten geblieben. Trotz kleiner Restaurierungsarbeiten wird der Zustand mit „Very Fine+“ bewertet. Entsprechend wird der Wert des Posters auf rund 11.500 bis 23.100 Euro geschätzt.