Star Wars erweitert den Schatten

Fans zeigen sich begeistert vom kurzen Teaser, den Lucasfilm zu „Star Wars: Maul – Shadow Lord“ veröffentlicht hat – auch wenn er zugleich neue Fragen aufwirft.

Mit „Star Wars: Maul – Shadow Lord“ bringt Disney eine neue Animationsserie an den Start. Der erste Teaser deutet eine düstere, vielschichtige Geschichte an: Im Mittelpunkt steht Darth Maul, diesmal weniger als gnadenloser Kämpfer, sondern als kalkulierender Strippenzieher der galaktischen Unterwelt. Die Serie schliesst damit eine erzählerische Lücke, die Fans seit Jahren beschäftigt.

Ein vollständiger Trailer soll in Kürze folgen und wird sicher die eine oder andere Frage beantworten. Der Start der Serie auf Disney+ ist noch für dieses Jahr geplant.