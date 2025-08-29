Star Wars: Starfighter – Erster Blick auf Ryan Gosling

Lucasfilm hat offiziell einen ersten Blick auf Ryan Gosling in „Star Wars: Starfighter“ veröffentlicht – in klassischem Schwarz-Weiss.

Die Produktion hat begonnen. Die Handlung zum Film wird bisher unter Verschluss gehalten, doch wird als „völlig neues, eigenständiges Abenteuer“ beschrieben.

Regie führt Shawn Levy, bekannt für „Deadpool & Wolverine“ sowie „Free Guy“. Er zeigt sich voller Vorfreude:

„Ich bin zutiefst begeistert und fühle mich geehrt, dass wir nun mit der Produktion von Star Wars: Starfighter beginnen. Seit dem Tag, an dem Kathy Kennedy mich einlud, ein originelles Abenteuer in dieser unglaublichen Galaxie zu entwickeln, ist diese Reise für mich sowohl kreativ als auch persönlich ein wahr gewordener Traum.“

„Star Wars: Starfighter“ startet am 26. Mai 2027 in den Kinos.