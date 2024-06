Star Wars: The Acolyte-Featurette ermöglicht neue Einblicke

Fans warten gespannt auf „Star Wars: The Acolyte“. Um die Fans darauf einzustimmen, erschien eine neue Featurette, die neben Interviews mit den Darstellern auch Einblicke in die Geschichte und neues Filmmaterial gewährt.

Am 4. Juni 2024 erscheint „Star Wars: The Acolyte“ bei Disney+ doch schon vorher können sich ungeduldige Fans in das Abenteuer stürzen. In der veröffentlichten Featurette sprechen Amandla Steinberg, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett und Carrie Anne-Moss über ihre Erfahrungen aus der Produktion. Keen brachte ausserdem ihre lebenslange Verbindung zur Marke „Star Wars“ zum Ausdruck.

In der offiziellen Synopsis heisst es: