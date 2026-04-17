Star Wars kehrt zurück ins Kino

Ab dem 20. Mai kehrt "Star Wars" mit dem Film "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" in die Kinos zurück. Lucasfilm hat dazu im Rahmen der CinemaCon in Las Vegas den finalen Trailer sowie ein neues Poster präsentiert.

Der von Ludwig Göransson komponierte Soundtrack wird bereits ab dem 15. Mai digital über Walt Disney Records veröffentlicht.

Nach dem Fall des Dunklen Imperiums sind imperiale Kriegsherren noch immer in der Galaxie verteilt. Die Neue Republik versucht, die Errungenschaften der Rebellion zu schützen. Dabei erhalten sie Unterstützung vom mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin und seinem Lehrling Grogu.

Die Regie übernahm Jon Favreau, der gemeinsam mit Dave Filoni und Noah Kloor auch das Drehbuch schrieb. Als Produzenten waren neben Favreau auch Kathleen Kennedy, Dave Filoni und Ian Bryce beteiligt. In der Hauptrolle von Din Djarin hört ihr Pedro Pascal.