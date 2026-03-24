Starfleet Academy kurz vor dem Finale

Die Reise durch die Akademie des 32. Jahrhunderts endet früher als erwartet: Paramount+ hat bestätigt, dass „Star Trek: Starfleet Academy“ nach Staffel 2 eingestellt wird.

Trotz der starken Marke konnte die Serie weder Kritiker noch ein breites Publikum wirklich überzeugen. Nichtsdestotrotz kommt das frühe Aus überraschend, besonders, weil die Show erst im Januar gestartet ist.

Im Zentrum standen die ersten Kadetten nach den Ereignissen von „Discovery“, unterstützt von bekannten Gesichtern wie Holly Hunter, Paul Giamatti und weiteren vertrauten „Trek“-Stars. Hinter den Kulissen verabschieden sich die Showrunner Alex Kurtzman und Noga Landau mit einem Dank an Cast, Crew und Fans. In einem offenen Brief erinnern sie an Gene Roddenberrys Idee einer offenen, neugierigen Zukunft – eine Vision, die 2026 vielleicht wichtiger wirkt denn je.