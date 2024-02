Alles steht Kopf 2: Neuer Trailer verrät mehr über den Film

„Alles steht Kopf 2“ soll im Sommer 2024 in die Kinos kommen und eine neue Emotion einführen. Ein frischer Trailer verrät mehr.

Mit dem kommenden Film zieht eine neue Emotion ein: Angst. Unter der Regie von Kelsey Mann und produziert von Mark Nielsen, kehrt der Film in Rileys Kopf zurück. Das Auftauchen der Angst stellt die bestehenden Emotionen wie beispielsweise Freude, Traurigkeit und Wut vor eine Herausforderung.

„Die von Maya Hawke verkörperte Angst ist zwar neu in der Crew, aber sie ist nicht der Typ, der sich zurückhält. Das macht sehr viel Sinn, wenn man bedenkt, was in unseren Köpfen vor sich geht“, heisst es in der Beschreibung.

Der Film verspricht, die Komplexität der menschlichen Psyche in einem Wohlfühlerlebnis zu erforschen. Weitere neue Figuren hat Pixar noch nicht enthüllt. Der Kinostart von „Alles steht Kopf 2“ ist für den 14. Juni 2024 geplant.