Stranger Things 5: Comeback eines Charakters aus Staffel 1?

Die fünfte und damit letzte Staffel von „Stranger Things“ nähert sich. Fans der Serie können sich wohl auf ein Wiedersehen mit einem Charakter aus der ersten Staffel freuen. Achtung! Der Text enthält einen Spoiler!

Schauspieler Matthew Modine deutete in einem Interview an, dass Dr. Brenner möglicherweise nicht tot ist und zurückkehren könnte. Fans spekulieren, wie und warum das möglich wäre, obwohl er in Staffel 1 starb. Theorien reichen von geheimen psychischen Kräften bis hin zu seiner Rolle als Agent. Seine Fähigkeiten könnten sogar entscheidend sein, um Vecna zu besiegen.

„Die Duffers wollten immer, dass Brenner zurückkommt. In der zweiten Staffel sollte es eine grosse Rückkehr für ihn geben. So eine Show zu schreiben – während wir den kreativen Prozess des Handlungsbogens und der Staffeln durchliefen – wurde bei der Entwicklung der zweiten Staffel klar, dass es keinen Platz für ihn gab. Dann war die dritte Staffel eine ziemliche Abkehr. Ich meine, sie waren in einem Einkaufszentrum. Es gab nichts an Staffel 3, das wirklich nach ‚Hawkins‘ schrie. Das war eine Reise nach aussen, um an den Ort zu gelangen, an dem Eleven ihre Kräfte verlieren würde. Gab es eine andere Möglichkeit, ihre Kräfte zurückzubekommen, als zu der Person zurückzukehren, die dafür verantwortlich war, dass sie diese Kräfte überhaupt erst hatte?“, so Modine im Interview mit Vulture.