Stranger Things 5: Die letzten Kapitel

Kurz vor dem lang ersehnten Finale von „Stranger Things“ lässt Netflix noch einmal aufhorchen: Der Streamingdienst hat nun die Laufzeiten der letzten Folgen enthüllt.
Fans dürfen sich auf ein echtes Serien-Event freuen. Teil 2 der fünften Staffel bringt es auf rund dreieinhalb Stunden und setzt nahtlos an den ersten Teil an. Das grosse Finale ist mit 2 Stunden und 8 Minuten sogar noch etwas länger als ursprünglich geplant – ein würdiger Abschluss für eine Netflix-Serie, die seit Jahren fest zur Popkultur gehört.
Die neuen Episoden starten an Weihnachten, das finale Kapitel folgt dann am 31. Dezember.
Die Duffer-Brüder blickten zuletzt auf ihr Werk zurück und erklärten, was „Stranger Things“ für sie ausmacht:
„Letztendlich interessieren sich die Leute für die Charaktere. Ross und ich lieben auch Monster und Action. Man versucht, beides unter einen Hut zu bringen. Der Sweet Spot für uns ist die Folge ‚Dear Billy‘, in der zwei Dinge gleichzeitig ihren Höhepunkt erreichen: spektakuläre visuelle Effekte und ein emotionaler Moment für Max. Wenn beides zusammenkommt, ist das das Nonplusultra.“