Stranger Things 5: Die letzten Kapitel

Kurz vor dem lang ersehnten Finale von „Stranger Things“ lässt Netflix noch einmal aufhorchen: Der Streamingdienst hat nun die Laufzeiten der letzten Folgen enthüllt.

Fans dürfen sich auf ein echtes Serien-Event freuen. Teil 2 der fünften Staffel bringt es auf rund dreieinhalb Stunden und setzt nahtlos an den ersten Teil an. Das grosse Finale ist mit 2 Stunden und 8 Minuten sogar noch etwas länger als ursprünglich geplant – ein würdiger Abschluss für eine Netflix-Serie, die seit Jahren fest zur Popkultur gehört.

Die neuen Episoden starten an Weihnachten, das finale Kapitel folgt dann am 31. Dezember.

Die Duffer-Brüder blickten zuletzt auf ihr Werk zurück und erklärten, was „Stranger Things“ für sie ausmacht: