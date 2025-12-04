Stranger Things 5: Neustart im Upside Down

„Stranger Things“ gehörte von Beginn an zu den Aushängeschildern von Netflix – und auch auf der Zielgeraden liefert die Serie wieder ab. Der Start von Staffel 5 deutet bereits an, dass das Finale alles andere als leise enden wird.

Die letzten Folgen legten mit knapp 60 Millionen Views in nur fünf Tagen los und katapultierten gleichzeitig alle früheren Staffeln zurück in die Top 10. Viele von euch starten offenbar noch einmal den Komplett-Run, um perfekt ins Finale einzutauchen. Dazu kommt eine weltweite Marketingoffensive, die den Hype klar befeuert hat. Zum Vergleich: Staffel 4 kam damals – nach der alten Messmethode umgerechnet – auf rund 22 Millionen Views.

Jetzt steuert die Serie auf ihr echtes Ende zu: Drei neue Episoden erscheinen an Weihnachten, das grosse Finale folgt an Silvester. Hawkins verabschiedet sich lautstark – und bleibt bis zum letzten Tag Gesprächsthema.