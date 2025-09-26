Stranger Things: 5. Staffel steht in den Startlöchern

Die fünfte und finale Staffel von „Stranger Things“ rückt näher. Netflix gewährt nun exklusive Einblicke hinter die Kulissen – und in die Gedanken der Schauspieler.

„Egal, ob du ein Nerd, ein Sportler, ein Elternteil oder sogar ein übergelaufener russischer Wissenschaftler bist – diese Party war schon immer für dich da“, heisst es unter dem neuen Netflix-Video zur Serie. Der Streaming-Riese ist überzeugt: Das Warten hat sich gelohnt – und wahrscheinlich haben sie recht.

Seit fast einem Jahrzehnt prägt die Serie die Popkultur. Dennoch fühlt es sich für Schauspieler Gaten Matarazzo „immer noch wie die gleiche Gruppe Nerds an, die wir zu Beginn waren“.

Teil 1 der fünften Staffel startet am 27. November 2025, Teil 2 folgt am 26. Dezember 2025 und das grosse Finale am 1. Januar 2026.