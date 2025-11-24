Stranger Things 5 steht in den Startlöchern

Das grosse Finale von „Stranger Things“ rückt endlich näher. Die Pause war lang, doch ein neuer Trailer zu Volume 1 entfacht die Vorfreude der Fans und bereitet die Bühne für den Endspurt.

Netflix hat nun offiziell den Auftakt zum letzten Kapitel gesetzt. Volume 1 umfasst vier Episoden mit Laufzeiten zwischen 54 und 83 Minuten und legt damit den Grundstein für das epische Finale. Ab dem 26. November geht es los, weitere Folgen folgen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel.

Für das letzte Gefecht mobilisieren die Duffer-Brüder und das gesamte Ensemble noch einmal alle Kräfte. Die Mission ist klar – aber alles andere als leicht: Vecna aufspüren und diesmal endgültig ausschalten.