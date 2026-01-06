Stranger Things: Ein Abschied aus Hawkins

Das Universum von „Stranger Things“ ist noch nicht ausgeschöpft. Noch in diesem Jahr sollen sowohl eine Animations- als auch eine Spin-off-Serie folgen. Doch wer die alten Charaktere vermisst, kann sich dank Netflix noch einmal hinter den Kulissen umsehen.

Netflix nimmt euch mit auf die emotionale Zielgerade von „Stranger Things“. Eine Doku zeigt, wie Cast und Creator den Abschluss der Serie erlebt haben: mit Zweifeln, Diskussionen und spürbarer Wehmut. Der Trailer macht klar, dass der Abschied alles andere als leicht war – weder für die Duffer-Brüder noch für die Schauspieler.

Nach dem Trailer müsst ihr euch allerdings noch ein wenig gedulden. Die volle Doku erscheint am 12. Januar 2026 exklusiv auf Netflix.