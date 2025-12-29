Stranger Things: Das Ende von Hawkins

Die letzten Episoden von „Stranger Things“ stehen kurz vor dem Release. Doch statt Abschiedsschmerz gibt es für Fans einen vorsichtigen Hoffnungsschimmer: Die Duffer-Brüder deuten an, dass das Universum der Serie noch nicht abgeschlossen ist.

Mit der fünften und finalen Staffel werden die zentralen Fragen rund um Hawkins und das Upside Down gezielt aufgelöst. Gleichzeitig teasen die Showrunner ein geheimes Spin-off an. Geplant sei dabei keine direkte Fortsetzung, sondern eine eigenständige Geschichte mit neuem Schauplatz und neuen Figuren – ein klarer Schnitt zur bisherigen Handlung. Konkrete Details bleiben vorerst unter Verschluss.

Seit dem Serienstart 2016 hat sich „Stranger Things“ fest in der Popkultur etabliert und ist weit über das Streaming-Format hinausgewachsen. Wie die Reise von Eleven und Co. endet, erfahren Fans am 31. Dezember.