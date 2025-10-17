Stranger Things-Finale bleibt auf Netflix

Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen steht nun endgültig fest: Das heiss ersehnte Finale von „Stranger Things“ wird nicht auf der grossen Leinwand zu sehen sein.

In einem Interview mit Variety bestätigte Bela Bajaria, Chief Content Officer bei Netflix, die Entscheidung und erklärte, dass dies dem Wunsch der Fans entspreche – das Finale solle auf der Streaming-Plattform bleiben, wo alles begann.

Co-Creator Matt Duffer räumte ein, dass er einem Kino-Finale durchaus etwas abgewinnen konnte – aus einem simplen Grund:

„Die Leute ahnen nicht, wie viel Arbeit in Ton und Bild steckt. Im Kino würde man das in voller Qualität erleben – und gemeinsam mit den Fans.“

Auch wenn das grosse Kinoerlebnis also ausbleibt, dürfen sich Fans auf ein episches letztes Kapitel freuen, das endlich lang gehütete Geheimnisse lüftet.

„Stranger Things 5“ erscheint in drei Teilen: