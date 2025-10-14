Stranger Things: Ross Duffer verrät Detail zu Staffel 5

„Stranger Things“: Starttermin und neue Details zur fünften Staffel enthüllt.
Die Kultserie „Stranger Things“ steht in den Startlöchern – und Filmemacher Ross Duffer hat endlich ein wichtiges Detail verraten, auf das Fans lange gewartet haben: die Länge der ersten Episoden:
Die fünfte Staffel soll in drei Teilen erscheinen. Teil 1 startet bereits am 26. November, sodass die Wartezeit für Fans bald vorbei ist.
In der offiziellen Zusammenfassung heisst es:
„Hawkins ist durch die Öffnung der Risse gezeichnet, und unsere Helden sind durch ein einziges Ziel vereint: Vecna zu finden und zu töten. Doch er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und seine Pläne sind unbekannt. Zu allem Überfluss hat die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Eleven verschärft, sodass sie erneut untertauchen muss.“