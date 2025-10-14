Stranger Things: Ross Duffer verrät Detail zu Staffel 5

„Stranger Things“: Starttermin und neue Details zur fünften Staffel enthüllt.

Die Kultserie „Stranger Things“ steht in den Startlöchern – und Filmemacher Ross Duffer hat endlich ein wichtiges Detail verraten, auf das Fans lange gewartet haben: die Länge der ersten Episoden:

Die fünfte Staffel soll in drei Teilen erscheinen. Teil 1 startet bereits am 26. November, sodass die Wartezeit für Fans bald vorbei ist.

In der offiziellen Zusammenfassung heisst es: