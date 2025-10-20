Stranger Things: Spinoff startet mit komplett neuem Cast

Die Geschichte von „Stranger Things“ findet mit der fünften Staffel ihr Ende. Doch die Duffer-Brüder planen bereits den nächsten Schritt: Ein Spin-off soll ein völlig neues Kapitel aufschlagen – mit frischen Charakteren, einer eigenen Handlung und weiterhin reichlich Sci-Fi-Elementen.

Nach dem grossen Serien-Finale ist also Schluss mit Demogorgons und Eleven. Das neue Projekt wird keine direkte Fortsetzung, sondern ein eigenständiger Neustart innerhalb des „Strangerverse“.

Dabei distanzieren sich die Duffer-Brüder bewusst von der typischen Marvel-Strategie, ein Universum endlos auszubauen. „Es ist wie ein Neustart, ein leeres Blatt Papier“, erklärt Matt Duffer.

Zu konkreten Details hält sich Netflix bislang bedeckt, doch fest steht: Die Duffer-Brüder bleiben weiterhin beteiligt – auch wenn sie diesmal nicht mehr selbst als Showrunner fungieren werden.