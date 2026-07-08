Streaming von Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente wird vorgezogen

Es gibt ein neues Lebenszeichen von „Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente“: Mit dem ersten Trailer geht nun alles deutlich schneller als erwartet.

Statt wie ursprünglich geplant im Oktober erscheint der Film bereits am 25. Juli 2026 – allerdings ausschliesslich bei Paramount+.

Der Animationsfilm setzt die Geschichte der klassischen Zeichentrickserie fort, rückt diesmal jedoch den erwachsenen Aang und seine Freunde in den Mittelpunkt. Im Trailer sind bekannte Figuren wie Aang, Katara, Sokka, Toph und Zuko zu sehen. Mit Tagah wird ausserdem ein neuer Luftbändiger eingeführt.

Gemeinsam stellt sich das Team einer neuen Bedrohung. Im Zentrum der Handlung steht eine uralte Macht, die Aangs Kultur vor dem Untergang bewahren könnte – vorausgesetzt, sie gerät nicht in die falschen Hände. Wer genau hinter den neuen Gegnern steckt, verrät der Trailer allerdings noch nicht.