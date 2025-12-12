Street Fighter: Erster Trailer kommt gut bei Fans an

Fans wurden im Rahmen der „Game Awards“ mit einem ersten Teaser-Trailer zur kommenden Live-Action-Adaption von „Street Fighter“ überrascht.

Der Film soll im Oktober 2026 in die Kinos kommen – die Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Doch Regisseur Kitao Sakurai scheint etwas geschaffen zu haben, das laut den bisherigen Kommentaren zum Trailer ausgesprochen gut ankommt. In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Wir schreiben das Jahr 1993: Die entfremdeten Street Fighter Ryu und Ken Masters (Noah Centineo) werden erneut in den Kampf gezogen, als die mysteriöse Chun-Li sie für das nächste World Warrior Tournament rekrutiert – ein brutaler Wettstreit aus Fäusten, Schicksal und ungebändigter Wut.

Doch hinter diesem Battle Royale verbirgt sich eine tödliche Verschwörung, die sie zwingt, gegeneinander und gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit anzutreten. Und wenn sie scheitern, ist das Spiel endgültig vorbei.“

„Street Fighter“ feiert voraussichtlich am 15. Oktober 2026 Kino-Premiere.