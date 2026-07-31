Street Fighter: Neuer Clip zeigt Blanka im Kampf

Ein neuer Ausschnitt aus dem kommenden „Street Fighter“-Film zeigt das Duell zwischen Ryu und Blanka.

Paramount Pictures und Legendary geben mit einem neuen Vorschau-Clip einen Einblick in die geplante Videospielverfilmung. Im Mittelpunkt steht der Kampf zwischen Ryu und Blanka, bei dem bekannte Attacken wie „Electric Thunder“, „Rolling Attack“ und Ryus legendärer „Hadouken“ zum Einsatz kommen. Der Clip setzt damit auf Fan-Service und greift mehrere Elemente aus der Spielereihe auf.

Jason Momoa verleiht Blanka offenbar eine etwas eigenständigere Persönlichkeit. Die neue Version wirkt intelligenter als die häufig eher wilde Darstellung der Figur in den Spielen. Gleichzeitig sorgt die CGI-Umsetzung für Diskussionen: Besonders Blankas Bewegungen wirken stellenweise weniger natürlich als die der realen Darsteller. Für die Filmproduktion bleibt damit die Herausforderung, einen digitalen Charakter glaubwürdig in eine Welt mit echten Schauspielern einzubetten.

Ob Blanka eine grössere Rolle im Film übernimmt oder sein Auftritt hauptsächlich auf diese Kampfszene begrenzt bleibt, ist derzeit noch offen.

Der „Street Fighter“-Film soll am 15. Oktober 2026 in die Kinos kommen.