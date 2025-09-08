Streetfighter-Film hat jetzt einen Release-Termin

Der Wechsel von „Street Fighter“ zu Paramount zahlt sich aus: Die Kultreihe erhält nicht nur eine Kinoadaption, sondern jetzt auch einen festen Starttermin.

Gemeinsam mit Legendary bringt Paramount die Geschichte auf die grosse Leinwand. Erste Story-Details sind bereits bekannt: Der Film soll im Jahr 1993 spielen – jenem Jahr, in dem auch Street Fighter II erschien.

Inhaltlich heisst es:

„1993 werden die entfremdeten Street Fighter Ryu (Andrew Koji) und Ken Masters (Noah Centineo) erneut in den Kampf gezogen, als die geheimnisvolle Chun-Li (Callina Liang) sie für das nächste World Warrior Tournament rekrutiert – ein erbarmungsloses Turnier voller Faustkämpfe, Schicksal und Wut. Doch hinter diesem Battle Royale steckt eine tödliche Verschwörung, die Ryu und Ken zwingt, nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die Dämonen ihrer Vergangenheit anzutreten. Versagen sie, ist das Spiel vorbei.“

Die Premiere ist für den 16. Oktober 2026 angesetzt.