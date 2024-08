SÃ¼sses Flugsicherheitsvideo: ANA holt sich PokÃ©mon zur Hilfe

In Europa hat man es meistens mit ziemlich trockenen und gar langweiligen Sicherheitsvideos in Flugzeugen zu tun. Bei All Nippon Airways (ANA) sieht das allerdings anders aus. Die japanische Fluggesellschaft stellte kürzlich ihr neues „Pokémon“-Video vor.

ANA hat sich mit The Pokémon Company zusammengetan, um das allererste Flugsicherheitsvideo mit „Pokémon“ zu erstellen, das seit dem 15. August 2024 in den Flugzeugen „Pikachu Jet NH“ und „Evoli Jet NH“ verfügbar ist.

In dem Video werden beliebte Taschenmonster wie Pikachu, Pummeluff und Pantimos verwendet, um Sicherheitsmassnahmen auf unterhaltsame und fesselnde Weise zu demonstrieren. Thematische Dekorationen mit verschiedenen Pokémon schmücken ausserdem das Innere und Äussere dieser Flugzeuge, um das Erlebnis für Pokémon-Fans zu verbessern.