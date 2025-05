Superkräfte und KI im Stadtmuseum Aarau

Wer ist dein Vorbild? Welche Superkraft steckt in dir? Und was könnte dein Helden oder Heldinnenname sein? «geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole» im Stadtmuseum Aarau lädt Besucher ein, den eigenen Idolen auf die Spur zu gehen und sich selbst heroisch in Szene zu setzen. Dabei bietet die Ausstellung mit Bildern aus dem Ringier Bildarchiv nicht nur überraschende Inhalte von Alltagshelden bis zur Superkraft der Zukunft, sondern ein interaktives Erlebnis, das begeistert. Noch bis zum 6. Juli 2025 bleibt Zeit für ein echtes Abenteuer zwischen Paw Patrol, Pikachu, Pipi Langstrumpf, Harry Potter und Papst. Mit Selfie-Station, Games, analogen Dia-Leuchtpulten und der äusserst unterhaltsamen KI-Begleitung.

Mit der KI auf zum eigenen Abenteuer

Highlight der Ausstellung ist ein KI-Rundgang mit zwei schlagfertigen KI-Persönlichkeiten: Sie begleiten Besucher in Schweizerdeutsch (Hochdeutsch, Französisch, Englisch oder Italienisch) durch die Ausstellung. Im KI-Dialog, erfahren sie, welche Superkraft in ihnen steckt, welcher Helden-Name zu ihnen passt oder welcher Sidekick sie auf der Abenteuer reise unterstützen wird. Am Ende gibt es ein Gedicht zur individuellen Geschichte – und ein ausgedrucktes Erinnerungsfoto zum Mitnehmen.

Selber machen, gamen und stereotype Heldenbilder hinterfragen

Ob alte Dias auf Leuchtpulte legen, in Game-Welten eintauchen oder sich selbst als Helden inszenieren – diese Ausstellung lebt vom Mitmachen. Besonders ist auch die sogenannte Heldothek, in der Menschen aus der Region persönliche Gegenstände beigesteuert haben, die mit bewunderten Personen oder Erinnerungen verknüpft sind.

Gleichzeitig regt die Ausstellung zur Reflexion an: Brauchen wir heute überhaupt noch Helden und wenn ja, welche Charaktereigenschaften sollen diese auszeichnen? Comics und Videogames erzählen neue Narrative abseits klischeehafter Muskelpakete mit gefährlichen Waffen und Capes.. Diversere, verletzliche oder Figuren mit Handicap rücken ins Zentrum – so zum Beispiel Bionic-Man mit einer Handprotese gegen Mobbing einsetzt. «geliebt, gelobt, gehypt – eine Ausstellung über Held:innen, Vorbilder und Idole» macht diese Entwicklungen sichtbar – und lädt dazu ein, das eigene Bild von Vorbildern zu hinterfragen. Die Ausstellung wird so zum kollektiven Spiegelbild unserer Vorbilder – zwischen Mythos, Alltagshelden & Heldinnen und Popkultur

Ideal für Familien: Erste KI-Erfahrungen & Kinderspur Die Ausstellung eignet sich besonders gut für Familien mit Kindern. Sie bietet eine einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit der ganzen Familie erste spielerische Erfahrungen mit Künstlicher Intelligenz zu machen. Eine separate Kinderspur sorgt zusätzlich mit Rätseln, Mini-Games und Bastelstationen für kreative und unterhaltsame Museumsmomente.

Specials im Juni: Deepfake, Cosplay & Fanwelten

Zum Ausstellungs-Endspurt erwarten die Besucher zwei besondere Highlights: