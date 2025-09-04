Superman bekommt einen weiteren Film

Mit „Man of Tomorrow“ erhält der jüngste „Superman“-Film einen Nachfolger. Regisseur James Gunn hat den Kinostart bereits angekündigt: Geplant ist der 9. Juli 2027. Ob dieser Termin bis zum Ende bestehen bleibt, ist allerdings noch offen.

Zur Ankündigung veröffentlichte Gunn eine Comic-Illustration: Superman steht darin neben einem schwer gepanzerten Lex Luthor. In den Comics entwickelt Luthor – im kommenden Film von Nicholas Hoult verkörpert – den Anzug, um Supermans Kräfte auszugleichen und sich einen Vorteil zu verschaffen. Interessant: Die freundliche Pose des Superhelden deutet fast auf eine mögliche Allianz zwischen den beiden hin.

Details zur Handlung sind bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass der Film keine direkte Fortsetzung des Vorgängers sein soll.