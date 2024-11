Superman & Lois: Erweiterter Trailer für finale Episode

The CW Network hat einen erweiterten Trailer für die finale Episode der Serie „Superman & Lois“ enthüllt.

Der Autor und Regisseur Jai Jamison teilte in der Vergangenheit mit, dass das Finale einen emotionalen und ungelösten Cliffhanger liefert, der Supermans unterbrochenen Abschied von seiner Familie hervorhebt. Er lobte die Darsteller für ihre Leistungen und betonte, dass die Charaktere bei der Arbeit an dieser Seire an ihre Belastungsgrenzen stiessen.

Die Serie konnte sowohl bei alten Fans der Marke als auch bei neuen Zuschauern punkten. In den Kommentaren zum erschienenen Trailer wird die Serie sogar als „Bester Superman-Medienbeitrag seit seiner Entstehung im Jahr 1938“ beschrieben.

Das von Todd Helbing und Greg Berlanti entwickelte Serienfinale wird voraussichtlich am 2. Dezember ausgestrahlt.