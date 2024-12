Superman-Trailer bekommt LEGO-Version, die begeistert

Im Sommer 2025 will Regisseur James Gunn die Fans von „Superman“ mit einem neuen Kinoabenteuer begeistern. Während bisher nur Trailer veröffentlicht wurden, hat der YouTuber Trevor Carlee diese Vorlage für ein beeindruckendes LEGO-Projekt genutzt.

Carlee, bekannt für seine kreativen LEGO-Animationen beliebter Trailer, widmete sich zuletzt dem „Superman“-Trailer: „Als ich den Trailer gesehen habe, bin ich sofort an meinen Computer gesprungen! Ich LIEBE Superman und kann es kaum erwarten, diesen Film zu sehen“, erklärte er begeistert.

Der kommende Film erzählt die Geschichte von Clark Kent, der sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung in Smallville in Einklang bringen muss. Neben David Corenswet als Superman spielen Rachel Brosnahan als Lois Lane, Nicholas Hoult als Lex Luthor und Nathan Fillion als Green Lantern. Unter der Regie von James Gunn wird „Superman“ voraussichtlich am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen.